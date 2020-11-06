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Избирком Висконсина объяснил разницу в числе избирателей и голосовавших

Расхождения может объясняться ошибкой сотрудников комиссии, указали в избиркоме штата

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Расхождения между количеством зарегистрированных избирателей и количеством проголосовавших на выборах в штате Висконсин может объясняться ошибкой сотрудников избирательной комиссии. Такое пояснение дали в четверг телеканалу Fox News в избиркоме штата.

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Комиссия прокомментировала сообщения о том, что в Висконсине на выборах проголосовало больше человек, чем зарегистрировано избирателей. "Ни один человек не получает бюллетень без регистрации избирателем", - ответили в избиркоме. В штате насчитывается более 3,6 млн зарегистрированных избирателей, проголосовали свыше 3,2 млн человек.

"Обычно в день выборов к нам обращаются от 100 тыс. человек и больше для регистрации избирателем. Это сверх данных, которые имелись прежде. Возможно, какой-нибудь клерк использовал устаревшие сведения о числе зарегистрированных, действительные в октябре", - признали в избиркоме штата. Там назвали "совершенно ложными" данные о том, что в Висконсине специально приостанавливали обработку бюллетеней для "вброса" голосов в пользу кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

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