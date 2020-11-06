В США начали расследование использования Белого дома штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Независимый федеральный орган США по осуществлению надзора начал расследование относительно использования предвыборным штабом действующего президента Дональда Трампа Белого дома в качестве своего координационного центра в день выборов, что могло противоречить федеральному законодательству. Об этом, как сообщает в четверг агентство Reuters , заявил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Билл Паскрелл.

По информации законодателя, ранее направившего соответствующий запрос, ведомство "открыло расследование относительно утверждений о том, что был нарушен закон Хэтча".

Этот закон действует в США с 1939 года и запрещает госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Ранее демократы подвергали аналогичной критике решение Трампа выступить с речью в онлайн-формате из своей официальной резиденции в последний день предвыборного съезда Республиканской партии. Эксперты считали, что сотрудники аппарата Белого дома, которые помогали организовывать выступление главы государства, могли нарушить этот закон. Надзорный орган тогда пришел к выводу, что госслужащие не нарушали закон, участвуя в этих мероприятиях.