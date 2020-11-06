Пентагон опроверг информацию о прошении Эспера об отставке по собственному желанию

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер не планирует покидать свой пост, ему не предлагали подать заявление об отставке. Об этом заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, который опроверг соответствующую информацию телекомпании NBC.

"Материал NBC неверен и вводит в заблуждение во многих отношениях. Для ясности: министр обороны Эспер не планирует уходить в отставку и ему не предлагали подать заявление об отставке", - написал он в Twitter.

По его словам, Эспер продолжит работу на своем посту, а также реализацию подготовленной администрацией президента США Дональда Трампа стратегии национальной обороны.

Ранее NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что глава Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Окончательное решение об отставке министра обороны остается за Трампом, уточнила телекомпания. По данным NBC, намерение главы Пентагона связано в первую очередь с планами президента уволить его после всеобщих выборов, о таких планах Трампа ранее сообщали источники телекомпании в администрации США.