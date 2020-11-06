Fox News: Байден почти сравнялся с Трампом в Джорджии после обработки 99% бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Джорджия. Такие оценки привел в среду телеканал Fox News .

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 99% бюллетеней, и у Трампа, и у Байдена примерно по 49,4% голосов избирателей. Согласно данным телеканала, сейчас в поддержку республиканца подали лишь на 3,6 тыс. бюллетеней больше, чем за демократа. Ранее у Трампа было более существенное преимущество.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Трамп, согласно оценкам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

Телеканал CNN в среду сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если в этом штате республиканец проиграет.