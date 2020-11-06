NBC: Twitter удалила аккаунт экс-помощника Трампа за призыв к расправе над главой ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Компания Twitter в четверг удалила учетную запись подкаста War Room политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося ранее помощником президента США Дональда Трампа. В блоге была размещена видеозапись Бэннона, призывавшего к физической расправе над главой Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Реем и директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщила телекомпания NBC.

"Аккаунт @WarRoomPandemic был бессрочно удален за нарушение правил Twitter, - приводит телекомпания заявление официального представителя компании - оператора одноименного сервиса микроблогов. "Платформа соблюдает политику, направленную против прославления насилия", - говорится в тексте.

Видеосервис YouTube также удалил упомянутое выше видео. В ролике Бэннон заявляет, что он бы обезглавил директоров ФБР и Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, чтобы "насадить их головы на пики" в качестве "предупреждения федеральным бюрократам", информировала NBC, не пояснив мотивы такого обращения.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились.

Бэннон и еще трое лиц были арестованы 20 августа в США за присвоение значительной части средств из более чем 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall ("Мы строим стену"). Всем четверым предъявлены обвинения по двум пунктам: электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.