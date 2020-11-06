Генпрокурор Аризоны дал разъяснения о заполнении бюллетеней ручками-маркерами

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Заполнение избирательных бюллетеней в штате Аризона ручками-маркерами не делает бюллетени недействительными. Как сообщила в четверг телекомпания CNN , с таким разъяснением выступил генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович, сославшись на то, что его сотрудники получили сотни запросов на этот счет из округа Марикопа - самого населенного в штате.

"Основываясь на переписке и беседах с представителями округа Марикопа, мы уверены в том, что использование маркеров не приводит к аннулированию бюллетеней избирателей в Аризоне", - привела телекомпания слова Брновича.

По данным CNN, сообщения о том, что использование таких маркеров может привести к аннулированию бюллетеней, появились в соцсетях еще в среду, и на них отреагировал представитель Министерства внутренней безопасности США, назвавший эту информацию ложной.

Согласно оценкам телеканала CNN, республиканец Дональд Трамп к настоящему времени несколько уменьшил отставание от демократа Джозефа Байдена в Аризоне, где на кону 11 голосов выборщиков. Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 90% бюллетеней, у Байдена около 50,1% голосов избирателей, у Трампа - 48,5%: в поддержку демократа подали на 46 257 бюллетеней больше, чем за республиканца.

Агентство Associated Press и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом. Многие другие авторитетные СМИ, в том числе CNN, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что Байден лидирует.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов.