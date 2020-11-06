Ереван сообщает о трех погибших гражданских в ходе обстрелов Степанакерта и Шуши

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана всю ночь обстреливали города Степанакерт и Шуши, в результате чего погибли трое мирных жителей. Об этом в пятницу сообщает Единый армянский информцентр при кабмине Армении.

"Азербайджано-турецкие силы всю ночь держали под интенсивным ракетно-артиллерийским огнем города Шуши и Степанакерт. В Шуши были сожжены несколько жилых домов. В столице Карабаха есть разрушения. На местах работают спасательные отряды Государственной службы по ЧС. По предварительным данным, погибли трое мирных жителей", - говорится в сообщении.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.