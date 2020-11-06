Глава Гонконга призвала администрацию США прекратить вмешательство в дела района

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 ноября. /ТАСС/. Тот, кто победит на президентских выборах в США, "должен положить конец неоправданному вмешательству" в дела Гонконга. С таким призывом в пятницу выступила глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, находящаяся с визитом в Пекине.

"За последний год или около того американская администрация и официальные лица неоднократно вмешивались во внутренние дела КНР и Гонконга. Это совершенно неразумно и не может быть оправдано в международных отношениях", - приводит ее слова с пресс-конференции радиостанция RTHK.

"Что еще хуже, они решили в одностороннем порядке приостановить действие некоторых двусторонних соглашений и необоснованно наложили санкции на правительственных чиновников, включая меня, - отметила Лам. - Так что я надеюсь, что они вернутся к нормальной жизни и признают, что отношения должны строиться на взаимном уважении и сотрудничестве".

Администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд санкционных мер, направленных против Китая и этого специального административного района после принятия 30 июня парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создали в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и формулы "одна страна - две системы".

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении Кэрри Лам, за причастность к "подрыву автономии Гонконга".