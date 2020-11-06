Протестующие в Портленде устроили погром и поджог у дома городского комиссара

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков агрессивно настроенных людей устроили минувшим вечером погром и поджог у дома члена горсовета, городского комиссара американского города Портленд (штат Орегон) Дэна Райана. Об этом сообщило в пятницу местное полицейское управление.

Возбужденная толпа, по информации полиции, собралась сначала в городском парке, а затем целенаправленно, не обращая внимания на предупредительные призывы полицейских, направилась к дому городского комиссара, перекрывая по ходу следования движение автомобильного транспорта. По прибытии к дому собравшиеся разбили окно и бросили внутрь строения горящие факелы и баллоны с краской, а затем начали крушить посаженные у дома растения. Лишь после этого полиция предприняла активные действия и рассеяла толпу.

Власти в настоящее время проводят расследование "этого крайне тревожного проявления преступных действий, подвергших опасности жителей всего квартала". При этом в полиции отметили, что это уже четвертый за неделю случай вандализма в отношении дома городского комиссара. В полицейском управлении не уточнили, почему при таком повторении актов агрессии дом члена городского совета не был взят под охрану.

О задержанных пока не сообщается. Не установлены и организаторы поджога, который вскоре был ликвидирован сотрудниками пожарной службы города.