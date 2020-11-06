Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" впервые прошла в Киевсовет

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" впервые будет представлена в Киевском городском совете. Такие результаты местных выборов, состоявшихся 25 октября на Украине, объявила в пятницу глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.

"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала 7,81% голосов", - сообщила она на брифинге в пятницу.

Всего в Киевсовет прошли семь партий. "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко набрала 20,52% голосов избирателей, УДАР действующего мэра Виталия Кличко - 19,98%, партия "Единство" Александра Омельченко - 8,74%, президентская партия "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 7,49% и "Голос" - 5,97%. Остальные партии не преодолели 5-процентный проходной барьер.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" ранее не была представлена в Киевсовете, так как фактически сформирована 9 ноября 2018 года. Тогда сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о сотрудничестве на президентских и парламентских выборах 2019 года.