ЕС расширил санкции против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции в отношении властей Сирии, добавив в черный список восемь министров страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение добавить восемь членов сирийского режима в список лиц, подпадающих под ограничительные меры ЕС в отношении Сирии, в свете недавних министерских назначений", - отмечается в нем.

Таким образом, как подчеркивает Совет, в черный список по Сирии входят 288 человек и 70 организаций. Им запрещены поездки в ЕС, а их активы, при наличии на территории сообщества, подлежат замораживанию. Санкции также включают запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи.

Совет напоминает, что действующие в настоящее время санкции против Сирии были введены в 2011 году "в ответ на жестокие репрессии против сирийского гражданского населения". "Они также нацелены на компании и видных бизнесменов, извлекающих выгоду из своих связей с режимом и военной экономикой, - говорится в заявлении. - Совет постоянно следит за развитием событий в сирийском конфликте. Любое решение о продлении санкций Совет должен принимать на ежегодной основе".