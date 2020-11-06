Евросоюз предложил реформировать ВОЗ

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС утвердили единую позицию сообщества по реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая перестройку системы международных санитарных предупреждений и создание условий для проведения независимых оценок эпидемиологической ситуации на местах. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС и представители правительств всех стран - членов выразили приверженность играть скоординированную, активную и лидирующую роль в процессе всестороннего укрепления глобальной системы здравоохранения и ВОЗ, в частности, их способности по подготовке и ответу на экстренные санитарные ситуации, - отмечается в документе. - Совет ЕС отмечает, что в ходе многочисленных эпидемий ожидания мирового сообщества в отношении ВОЗ часто перевешивали реальные возможности этой организации и ее способности поддерживать свои страны - члены в укреплении надежности их систем здравоохранения".

Совет ЕС сформулировал четыре основные направления реформирования структуры и деятельности ВОЗ, по которым намерены работать государства сообщества. Во-первых, страны ЕС предлагают "пересмотреть систему предупреждений ВОЗ о чрезвычайных санитарных ситуациях международного масштаба, чтобы создать многоуровневую систему предупреждений по ЧС международного значения с различными уровнями угрозы". Во-вторых, ввести четкие понятийные различия "в вопросах ограничения передвижений и торговли", чтобы избегать чрезмерного экономического ущерба от карантинных мер. В-третьих, наделить организацию полномочиями "проведения независимых оценок эпидемиологической ситуации в зонах риска на местах в тесном взаимодействии с местными государственными органами". В-четвертых, повысить прозрачность в вопросах выполнения государствами Международных медико-санитарных правил (IHR)".

ВОЗ попала под мощный огонь критики в этом году, в том числе со стороны руководства США, за недооценку угрозы пандемии коронавируса нового типа, что привело к выходу США из этой организации. В то же время государства ЕС считают, что ВОЗ имеет ключевое значение для координации международных действий для ответа на глобальные кризисы в сфере здравоохранения.