Избирком Филадельфии планирует обработать остающиеся 40 тыс. бюллетеней в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Властям города Филадельфия (штат Пенсильвания) осталось обработать около 40 тыс. бюллетеней для голосования на выборах в США. Об этом председатель избирательной комиссии города Лиза Дили сообщила в пятницу на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News .

"Я оцениваю примерно в 40 тыс. число бюллетеней, которые остается обработать. Может потребоваться еще несколько дней, чтобы представить отчет о результатах их обработки. Как вы знаете, законом предусмотрено 20 дней со дня выборов, чтобы официально заверить итоги голосования", - отметила Дили.

Мэр Филадельфии Джим Кенни ответил на обвинения, прозвучавшие в четверг из избирательного штаба республиканца Дональда Трампа. "Отдельные лица, включая президента США, продолжают выступать с безосновательными утверждениями о подлоге. При этом не было представлено ни единого доказательства в подтверждение этого. Все, что происходит сейчас в Филадельфии, является подлинной демократией", - заверил градоначальник.

По данным Fox News, в штате Пенсильвания (20 выборщиков) кандидат от демократов Джозеф Байден набирает 3 310 256 голосов, в то время как его сопернику Трампу отдали предпочтение 3 296 885 человек. Победитель пока не определен в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и Аляске.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.