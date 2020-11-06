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Нападение около церкви Нотр-Дам в Ницце

Тунис в рекордные сроки предоставил Парижу важные данные по теракту в Ницце

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен дал высокую оценку усилиям тунисских властей, в частности спецслужб

ТУНИС, 6 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Туниса предоставили французской стороне в рекордно короткие сроки важные сведения по тунисцу, совершившему 29 октября нападение на прихожан католического собора в Ницце. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, находящийся с визитом в Тунисской Республике.

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"Тунис предоставил Франции важную информацию по теракту в Ницце в рекордно короткие сроки", - подчеркнул министр.

Глава МВД Франции дал высокую оценку усилиям тунисских властей, в частности спецслужб, оказавших необходимое содействие в расследовании теракта в Ницце. Он также подчеркнул, что Париж поддерживает с Тунисом тесное сотрудничество в области обеспечения безопасности, имеющее исторические корни, и намерен в дальнейшем совместно работать над поиском решений проблемы роста нелегальной миграции из Туниса в Европу.

В рамках своего визита в Тунис Дарманен был принят президентом республики Каисом Саидом, а также провел рабочую встречу со своим тунисским коллегой Шарфеддином Тауфиком. Основной темой переговоров стала координация совместных действий по борьбе с нелегальной миграцией и международным терроризмом.

Французский министр начал серию рабочих визитов в пятницу с посещения Италии. Следом за Тунисом он направится на Мальту, а затем в Алжир. В ближайшее время у Дарманена запланирован также визит в Россию.

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ТунисФранцияНападение около церкви Нотр-Дам в Ницце
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