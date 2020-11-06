США усилят помощь покинувшим Белоруссию оппозиционерам

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты с помощью различных программ усилят оказание помощи с переселением покинувшим Белоруссию оппозиционерам. Об этом сообщил в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на телефонном брифинге.

"Что касается того, как мы поддерживаем белорусов, которые вынуждены бежать из страны, существует ряд механизмов и организаций, которые помогают людям, покинувшим страны, стремящиеся необоснованно посадить их в тюрьму. Я не буду вдаваться в подробности, это самые разные организации, но у США есть хорошо зарекомендовавшие себя способы поддержки активистов, которые вынуждены покинуть свои страны. Мы активизируем эти усилия и программы, чтобы помочь им переселиться и приступить к работе", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Вашингтон "продолжает призывать к диалогу между белорусами". "С самого начала это было нашей политикой. В конечном счете, пока мы все обеспокоены тем, что происходит в Белоруссии, судьбу Белоруссии должны определять белорусы, а не другие стороны", - подчеркнул Кент.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и вскоре покинула страну. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.