CNN: Байден почти на 20 тыс. голосов опережает Трампа в Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден на прошедших 3 ноября в США выборах почти на 20 тыс. голосов опережает в ключевом штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков) своего оппонента - республиканца Дональда Трампа, действующего главу государства. Такие оценки приводит в пятницу телекомпания CNN по результатам обработки 96% бюллетеней в этом штате.

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Так, по сведениям CNN, к вечеру пятницы Байден заручился поддержкой уже 3 323 940 избирателей в Пенсильвании (49,5%), Трамп - 3 304 356 (49,2%). Таким образом отрыв демократа составляет уже почти 20 тыс. голосов. Ранее Байден опередил Трампа по числу отданных в его пользу голосов в Пенсильвании. До этого - с момента начала подсчета голосов - в этом штате лидировал Трамп.

Победитель выборов пока не определен в штатах Невада (6 голосов), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Пенсильвания, Аляска (3). В Аризоне (11), где отрыв Байдена составляет около 38 тыс. голосов, победителем его считают телеканал Fox News и агентство Associated Press. Другие американские СМИ не спешат прогнозировать победу демократа в этом штате. Трамп лидирует в Северной Каролине и Аляске.

Пенсильвания входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх. Трамп и Байден значительную часть времени посвятили проведению агитации именно в Пенсильвании, в ней же Байден разместил свой избирательный штаб. Демократ часто заостряет внимание на том, что родился в этом штате.

Победа в Пенсильвании дает кандидату 20 голосов членов коллегии выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. По оценкам телеканала Fox News и агентства Associated Press, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа - 214 голосов, CNN и ряд других СМИ гарантируют Байдену 253 голоса выборщиков, Трампу - 213.