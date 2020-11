Подсчет голосов на выборах в США близится к концу, но о победе Байдена говорить пока рано

Таким образом победа Байдена в Пенсильвании, от которой будут распределены голоса 20 выборщиков, даст повод всем американским СМИ провозгласить его победителем президентских выборов как минимум с 273 голосами. В случае победы демократа в Джорджии с 16 голосами, согласно оценкам по состоянию на вечер пятницы, победителем выборов Байдена смогут назвать Fox News и Associated Press.

Для победы на президентских выборах в США кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 членов коллегии выборщиков. По оценкам телеканала Fox News и агентства Associated Press, Байден может твердо рассчитывать на данный момент на голоса 264 выборщиков, Трамп - на 214 голосов. Телекомпания CNN и ряд других СМИ гарантируют Байдену 253 голоса выборщиков, Трампу - 213.

Позднее в СМИ просочились сведения о том, что победной речи от демократа, по крайней мере в пятницу, ждать не стоит. В штабе Байдена якобы надеялись на то, что к вечеру закончится подсчет голосов в Пенсильвании или Джорджии, после чего уже с уверенностью можно было бы говорить о том, что он будет избран следующим президентом США. Однако этого не произошло - окончательных данных по двум штатам ждать раньше субботы не приходится.

Байден тем не менее выступил с обращением, в котором выразил полную уверенность в своей победе. "Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку", - сказал он в речи, которую транслировали в прямом эфире все ведущие американские телеканалы.

"Еще 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, а сейчас мы уже впереди, и мы победим в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но мы одержим победу в Пенсильвании", - подчеркнул демократ. Он также не исключил, что ему удастся заручиться поддержкой более 300 членов коллегии выборщиков.

Трамп продолжает надеяться на победу

Действующий президент тем временем продолжает верить в то, что победа на выборах возможна. В частности, он не исключает, что вернет себе лидирующие позиции в ряде штатов по итогам инициированных республиканцами судебных разбирательств. "У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства", - написал хозяин Белого дома в Twitter. По словам Трампа, Байден не имеет права утверждать о том, что стал победителем на выборах, пока продолжаются разбирательства в судах.

По сведениям нескольких СМИ, в окружении Трампа активно обсуждаются возможность его поражения и действия хозяина Белого дома в такой ситуации. Так, телекомпания CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, утверждала, что часть советников Трампа считает его поражение на выборах делом решенным и старается отмежеваться от республиканца из чувства самосохранения. Глава вашингтонской администрации тем временем, по их данным, категорически не хочет признавать поражение и собирается настаивать на пересчете голосов в ключевых штатах.

Аналогичную версию происходящего приводит и газета The Washington Post, которая также ссылается на источники. По ее данным, окружение Трампа советует ему готовиться к тому, что он проиграл выборы, однако традиционная для таких случаев речь, в которой бы кандидат признавал поражение, даже не обсуждалась. По версии The Washington Post, Трамп продолжит заявлять о том, что "победа на выборах была украдена".

По сведениям издания, окружение Трампа в настоящий момент разделено на два лагеря. Одна из этих групп, в которую входят члены семьи Трампа, полагают, что он все еще может выиграть, и ему необходимо продолжать добиваться победы. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны.

Демократы не скрывают раздражения

Позиция Трампа вызывает явное раздражение в лагере демократов, некоторые из которых называют ее попросту ребяческой. Дэвид Герген, занимавший различные посты при президентах Ричарде Никсоне, Джеральде Форде и Рональде Рейгане в интервью телекомпании CNN заметил, что "в кабинете должен быть кто-то взрослый", кто мог бы посоветовать в частном порядке президенту воздерживаться от поспешных заявлений.

Еще более жестко высказалась на эту тему традиционно поддерживающая демократов газета The New York Times, назвав Трампа "ребячливым шарлатаном", пребывание которого в Белом доме "запомнится как кошмар для американцев". По оценке журнала The Atlantic, Трамп своими заявлениями "поднял на новый уровень угрозу конституционного кризиса".

Между тем отделение Республиканской партии США в Пенсильвании в пятницу обратилось в Верховный суд страны с требованием в сжатые сроки прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком этого штата после выборов 3 ноября. Суд отчасти прислушался к сторонникам действующего американского лидера, однако в полной мере их требования не удовлетворил. "Всем окружным избирательным комиссиям дано указание, пока суд не вынесет дальнейшее решение, выполнить требование <...>, чтобы все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, были отделены <...> и чтобы все такие бюллетени, если их будут считать, считались отдельно", - говорится в постановлении.

В Лас-Вегасе (штат Невада) окружной суд согласился рассмотреть в ускоренном порядке иск активистов Республиканской партии США, требующих временно прекратить подсчет присланных по почте бюллетеней, поскольку, по их мнению, около 3 тыс. полученных по почте бюллетеней поступили от лиц, не являющихся жителями штата, а наблюдателям не был обеспечен достаточный доступ для контроля за подсчетом бюллетеней. В штате Мичиган спикер палаты представителей местного законодательного собрания республиканец Ли Сэтфилд объявил о намерении уже в субботу провести заседание для изучения процедуры подсчета голосов в штате. Демократы в заксобрании Мичигана посчитали, что эта инициатива "будет способствовать хаосу, который создает президент Трамп".

Протесты в ряде штатов

На фоне неопределенности, сложившейся по ходу обработки бюллетеней на выборах в США, протесты и манифестации в американских городах проходят в целом спокойно и не имеют практически ничего общего по масштабу с беспорядками, царившими по всей стране после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в мае этого года. Тем не менее предприниматели не спешат избавляться от фанерных щитов, которыми они заколотили витрины своих магазинов в преддверии выборов, памятуя о событиях полугодичной давности.

В Финиксе (штат Аризона, где лидирует Байден) около 100 человек, поддерживающие действующего американского лидера, пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники этой акции, продолжающейся уже третий день подряд, скандировали лозунги с призывом "считать все голоса". В Северной Каролине, где лидирует Трамп, его сторонники также собирались у здания местных властей, скандируя лозунги в поддержку американского лидера. В Питтсбурге (штат Пенсильвания) сторонники Трампа и Байдена устроили словесную перепалку. В Филадельфии (также штат Пенсильвания) полиция задержала двух вооруженных мужчин, которые якобы направлялись в здание, где происходит подсчет голосов на выборах.

Жители Нью-Йорка, традиционно поддерживающие кандидатов от демократов, устроили Трампу импровизированную прощальную вечеринку в одном из парков района Манхэттен. Акция носила, скорее, праздничный характер и прошла без каких-либо инцидентов и столкновений с полицией.