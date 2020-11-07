Демпартия Молдавии сохранит нейтралитет перед 2-м туром выборов президента

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Проевропейская Демократическая партия Молдавии (ДПМ), сформировавшая правительство с поддерживающей президента страны Игоря Додона Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), сохранит нейтральную позицию во втором туре выборов главы государства. Такое решение было принято в субботу на заседании руководства партии с участием территориальных организаций, сообщил в ходе брифинга председатель ДПМ Павел Филип.

"Мы приняли решение сохранить нейтралитет во втором туре выборов и не поддерживать ни президента, ни его соперника. <...> Как и перед первым туром призываем наших сторонников голосовать руководствуясь своими ценностями", - сказал Филип.

Он призвал политиков проявить ответственность в связи с поразившими страну пандемией, экономическим кризисом, жестокой засухой.

"Желание некоторых политиков провести досрочные выборы парламента ввергнут страну в хаос", - констатировал Филип. Он проинформировал, что "после вступления в должность избранного президента демократы приняли решение покинуть правительство, чтобы, согласно Конституции, дать возможность сформировать новый кабинет".

Правящая коалиция демократов и социалистов была создана весной нынешнего года для поддержки кабинета Иона Кику. Однако летом она потеряла большинство и контролирует лишь 50 из 101 мандата, после того как ДПМ покинули 17 из 29 депутатов, перешедшие в "Про Молдова" и Партию Шора, за которыми стояли бежавший из страны в США олигарх Владимир Плахотнюк и банкир Илан Шор, осужденный по делу о хищении из банков €1 млрд. Додон обвинил олигарха в расколе правящей коалиции, отметив, что это делается с целью дестабилизировать ситуацию в стране и избежать ответственности по возбужденным уголовным делам. А Филип обратился в прокуратуру с заявлением, в котором утверждал, что представители Плахотнюка предлагают депутатам из его партии до миллиона евро за переход в оппозицию.

Президентские выборы прошли в Молдавии 1 ноября. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, Центральная избирательная комиссия постановила провести второй тур, в который вышли лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Молдавии Майя Санду и Додон.