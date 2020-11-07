СМИ: представитель США по Сирии намерен покинуть пост вне зависимости от итогов выборов

ТАСС, 7 ноября. Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри намерен покинуть свой пост вне зависимости от того, каким будет исход президентских выборов в США. Об этом в субботу сообщила выходящая в Лондоне панарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на чиновников из европейских и арабских стран, которым Джеффри заявил о своем намерении.

По данным газеты, Джеффри уверен, что политика США в отношении Сирии останется неизменной, несмотря на то, кто станет следующим президентом США. "Я не вижу изменений в присутствии наших войск. Я не вижу изменений в нашей санкционной политике. Я не вижу изменений в нашем требовании, чтобы Иран покинул Сирию, будь это администрация Трампа или Байдена", - приводит газета высказывание самого Джеффри, которое прозвучало в разговоре с представителями европейских администраций.

Как сообщила газета, место Джеффри займет заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн.