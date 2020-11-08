Помпео ответил в Twitter на критику лидера Ирана выборов в США

ТАСС, 8 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео ответил в Twitter на критику руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который назвал прошедшие в штатах выборы "спектаклем".

"Вы лично украли у своих людей сотни миллионов долларов. Ваши выборы - это шутка, сотни кандидатов лишены права даже баллотироваться. Сегодня ваши люди голодают, потому что вы тратите миллиарды на войны через посредников, чтобы защитить свою клептократию", - написал госсекретарь США в своем Twitter в воскресенье.

"Америка есть и останется величайшей нацией за всю историю человечества. Мы приветствуем день, когда иранский народ получит желаемое - и вы знаете, что. Это все", - добавил Помпео.

Ранее Хаменеи написал в своем Twitter, что американские выборы являются спектаклем, который говорит о политическом, гражданском и моральном упадке в США, "служат наглядным примером отвратительного лица либеральной демократии в США".

Американские телеканалы CNN, NBC, Fox News, а также информационное агентство Associated Press сообщили, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.