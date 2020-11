Fox: cемья Трампа призывает его не признавать поражение на выборах президента

По словам его источников, семья президента активно призывает Трампа "продолжать борьбу" и оспаривать данные о подсчете голосов. По сведениям канала, американский лидер готов делать это "в обозримом будущем". В окружении Трампа полагают, что разбирательство займет немало времени и "завершится в Верховном суде", отмечает Fox News.

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, , газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден уже получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.