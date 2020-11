CNN: Байден узнал о прогнозах о его победе на выборах президента от внуков

По словам его источников в избирательном штабе демократа, "он узнал от внуков о том, что было объявлено о его победе в гонке". В субботу внучка Байдена Наоми опубликовала в Twitter фотографию, на которой запечатлен момент, когда бывшего вице-президента обнимают близкие.

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден уже получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.