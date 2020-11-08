Глава МИД Южной Кореи обсудит в США двусторонний военный союз и проблемы КНДР

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва отправилась в воскресенье с визитом в Вашингтон по приглашению госсекретаря США Майкла Помпео. Как сообщил южнокорейский МИД, поездка продлится по 11 ноября.

На 9 ноября намечена встреча глав внешнеполитических ведомств двух государств. Собеседники, как ожидается, обозначат прочность двустороннего военно-политического союза, обсудят вопросы денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове, а также затронут тему всестороннего укрепления сотрудничества.

"Это непростое время для отношений Сеула и Вашингтона. Но мы продолжаем диалог по ситуации на Корейском полуострове и текущим вопросам двусторонних отношений", - заявила Кан Гён Хва журналистам в международном аэропорту перед отбытием в США.

Южнокорейские политологи полагают, что в ходе визита глава МИД намерена по возможности наладить контакт с представителями Джозефа Байдена, уже объявившего о своей победе на президентских выборах. Помимо консультаций с членами администрации действующего американского лидера Дональда Трампа, у Кан Гён Хва запланированы встречи с представителями научных кругов и Конгресса. Она намерена призвать их к сотрудничеству и поддержке в вопросе укрепления двустороннего союза, а также к содействию в деле установления мира на Корейском полуострове.

Кроме того, Кан Гён Хва может встретиться с политиками, которые, как предполагается, займут в администрации Байдена должности, связанные с внешними связями и безопасностью.