Лидер Афганистана надеется усилить при Байдене совместную с США борьбу с терроризмом

ТАСС, 8 ноября. Президент Афганистана Ашраф Гани поздравил в воскресенье кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах и выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран в борьбе с террористической угрозой и установлении мира в республике.

"Поздравляю избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Афганистан рассчитывает на продолжение и укрепление нашего многоуровневого стратегического взаимодействия с Соединенными Штатами, нашим основным партнером, в том числе по таким направлениям, как борьба против терроризма и обеспечение мира в Афганистане", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла присоединился к Гани, отметив высокую явку на президентских выборах. "Также [поздравляю] американский народ с исторической явкой на выборах", - сообщил он в Twitter.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с Байденом действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.