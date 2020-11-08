В ФРГ вступили в силу новые карантинные правила для въезжающих из-за рубежа

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Новые карантинные правила для тех, кто въезжает в Германию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вступили в силу в воскресенье. Как пишет газета Die Zeit, самоизоляция продлится 10 дней, а не 14, как было раньше, но для этого перед въездом заранее нужно будет вносить личные данные в онлайн-регистр.

До сегодняшнего дня въезжающие могли сделать тест на коронавирус и при отрицательном результате прервать карантин в любой момент. Такая возможность сохраняется, но лишь с пятого дня в самоизоляции.

Исключения касаются людей, которые попадают в ФРГ транзитом, а также водителей грузовых автомобилей, которые транспортируют груз через границу; машинистов и пилотов, дипломатов, представителей власти, которые возвращаются из зарубежных поездок. Не нужно будет отправляться в карантин жителям приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками.

Германские власти постоянно обновляют список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сейчас в нем почти вся Европа, включая Россию. На текущей неделе в него добавили всю Италию, некоторые регионы Дании, Литвы, Португалии и Швеции.

О ситуации с коронавирусом в ФРГ

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 16 017. Умерли 63 человека с инфекцией, сообщил в воскресенье Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ).

За все время инфекция была выявлена у 658 505 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли более 11 289 пациентов.

С понедельника в ФРГ действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос.

Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и непродовольственные магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, а не в туристических целях.