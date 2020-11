Политолог назвал бесперспективными иски Трампа относительно подсчета голосов в США

"Думаю, скорее всего, все кончено, - отметил эксперт, говоря об итогах выборов главы государства в США. - Потому что очень трудно доказать факт махинаций в данной ситуации".

Как отметил профессор, Трамп и его адвокаты, вероятнее всего, могут пытаться заострить внимание на том, что "были "мертвые души", то есть бюллетени посылались от имени людей, которые уже умерли, которые давно уехали из штата или не голосовали". "Если удастся собрать свидетельства о том, что это достигало масштабов тысяч и могло реально изменить результаты голосования в определенном штате, тогда это будет иметь значение", - полагает политолог.

Кроме того, по мнению Коробкова, президент США может пытаться указывать на ненадлежащее оформление бюллетеней. К примеру, на то, что в них неясно, за кого проголосовали, что они были повреждены или же забракованы под ложным предлогом. По словам политолога, в любом случае предполагаемый "массовый вброс" бюллетеней теперь зафиксировать практически невозможно.

Простор для махинаций

На состоявшихся выборах многие американцы проголосовали по почте. Как констатировал эксперт, при таком методе "процедура проверки личности голосующего гораздо более формальная, чем когда человек приходит на участок". Кроме того, в этом случае "очень легко придраться". "Можно сказать, что бюллетень был помят во время пересылки по почте и из-за этого недействителен. Что он был испачкан, порван, что конверт при его вскрытии на избирательном участке был неправильно разрезан, и поэтому бюллетень был поврежден, и так далее", - пояснил политолог.

"Но доказать, что это делалось как целенаправленная политика, будет очень сложно. И в этом проблематичность положения Трампа", - сказал Коробков.

"Чтобы суд принял решение о делопроизводстве, ему нужно получить не только аргументы, но и факты, подтверждающие, что подлог на выборах достигал такого масштаба, который мог изменить их результат", - добавил эксперт. Он выразил сомнения в том, что адвокаты Трампа смогут представить такие доказательства.

На враждебной территории

Претензии Трампа и его адвокатов касаются во многих случаях тех штатов, где у власти находятся представители Демократической партии. Это осложняет ситуацию для действующего лидера. "Во многих местах, где есть серьезные вопросы о результатах голосования, имеют место демократические правительства, судьи назначены демократами или избраны Демократической партией в зависимости от судебных структур. И поэтому представители Трампа будут оперировать на враждебной территории", - пояснил эксперт.

Политолог отметил, что "Трамп всегда был для республиканской верхушки посторонним". Как он пояснил, уже сейчас президент лишился поддержки значительной части республиканской элиты. "Ряд республиканских политиков заявили, что они признают результаты выборов, что Трампу пора уходить, что его аргументы несостоятельны, и так далее", - констатировал Коробков. Он выразил уверенность в том, что "Трамп будет биться до конца, но шансы победить у него, конечно, невелики".

СМИ назвали Байдена победителем

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, демократ Джозеф Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.