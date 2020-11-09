Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле его подразделений через границу

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Азербайджан обвинил Армению в обстреле его подразделений через государственную границу двух стран минувшей ночью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram -канале азербайджанского оборонного ведомства.

"Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. - Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе".

Согласно коммюнике, периодическим обстрелам со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении с вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября подвергались позиции армейских подразделений Азербайджана, расположенных в Товузском и Кедабекском районах страны.

По данным Минобороны Азербайджана, в районе нагорнокарабахского конфликта в течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений армии Азербайджана и азербайджанские населенные пункты на разных направлениях. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, отмечается в сообщении.

Армянская сторона, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, была вынуждена отступить, сообщает Минобороны Азербайджана. Согласно его данным, по состоянию на утро понедельника боевые действия продолжаются, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских войск.