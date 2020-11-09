Помпео: спецпредставитель США по Сирии Джеффри покидает свой пост в ноябре

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри покидает свой пост в ноябре, его обязанности будут исполнять заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн и координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Помпео отметил, что Джеффри, который занимал посты спецпредставителя по Сирии, а также по возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, "покинет эти должности в нынешнем месяце". "Он достиг замечательных результатов на этих постах, продвигая наши усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса и создавая условия для устойчивого разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отметил шеф американской дипломатии.

"В совокупности его карьера в армии и на дипломатической службе охватывает 45 лет безупречной службы. Действительно, Джеффри олицетворяет самое лучшее из нашего дипломатического корпуса", - добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что Рейберн возьмет на себя полномочия спецпредставителя по Сирии, а Сейлс - по антитеррористической коалиции.