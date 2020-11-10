Зеленский назначил глав трех областных администраций

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей. Соответствующие указы в понедельник обнародованы на официальном сайте украинского лидера.
Согласно документам, председателем Ивано-Франковской областной администрации стала Мария Савко, Одесской - Вячеслав Овечкин, Сумской - Сергей Пахольчук.
Их предшественников Зеленский своими указами уволил 5 ноября, согласно с поданными ими заявлениями. Должность главы Ивано-Франковской области покинул Виталий Федоров, Одесской - Максим Куцый, Сумской - Роман Грищенко. До этого увольнение чиновников согласовал кабинет министров.