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Зеленский назначил глав трех областных администраций

Председателем Ивано-Франковской областной администрации стала Мария Савко, Одесской - Вячеслав Овечкин, Сумской - Сергей Пахольчук

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей. Соответствующие указы в понедельник обнародованы на официальном сайте украинского лидера.

Согласно документам, председателем Ивано-Франковской областной администрации стала Мария Савко, Одесской - Вячеслав Овечкин, Сумской - Сергей Пахольчук.

Их предшественников Зеленский своими указами уволил 5 ноября, согласно с поданными ими заявлениями. Должность главы Ивано-Франковской области покинул Виталий Федоров, Одесской - Максим Куцый, Сумской - Роман Грищенко. До этого увольнение чиновников согласовал кабинет министров.

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