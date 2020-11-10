Великобритания сообщила о полном разминировании Фолклендов спустя почти 40 лет после войны

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании полностью разминировали территорию Фолклендских (Мальвинских) островов, вопрос о принадлежности которых послужил причиной войны между королевством и Аргентиной в 1982 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении британского МИД.

В нем отмечается, что власти Соединенного Королевства возобновили деятельность по обнаружению и обезвреживанию мин на островах, расположенных в Южной Атлантике, в 2009 году и в итоге завершили свою работу на три года раньше запланированного срока. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что таким образом страна выполнила положения Конвенции о запрете противопехотных мин, которая подразумевает ликвидацию минных полей. Официальная торжественная церемония по этому случаю состоится на Фолклендских островах 14 ноября.

В министерстве иностранных дел также указали, что королевство выделит дополнительные £36 млн ($47,6 млн) на разминирование территорий в Анголе, Афганистане, Вьетнаме, Зимбабве, Ираке, Йемене, Камбодже, Лаосе, Ливане, Мьянме, Судане и Южном Судане, на Шри-Ланке. Объем средств, задействованных в этой программе с 2018 года, достиг £124 млн фунтов ($164,2 млн). За этот промежуток времени были разминированы участки местности размером с 28 тыс. футбольных полей.

В апреле 1982 года между Аргентиной и Великобританией - без официального объявления войны - разразился короткий, но кровопролитный вооруженный конфликт. Это произошло после того, как аргентинские войска захватили спорные острова, без труда сломив сопротивление небольшого британского гарнизона в столице Порт-Стэнли. В ответ Лондон направил в Южную Атлантику крупную военно-морскую группировку, которая разгромила контингент Аргентины.

Аргентина потеряла 649 военнослужащих, в то время как потери британской стороны составили 255 человек.