CNN: и.о. замминистра обороны США Андерсон ушел в отставку вслед за Эспером

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон ушел в отставку вслед за шефом Пентагона Марком Эспером. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на два источника в военном ведомстве страны.

По их данным, Андерсон занимал высокие должности в Минобороны США с 2018 года. Источники не раскрывают, принял ли и.о. заместителя министра обороны такое решение самостоятельно или же был снят с должности.

Действующий президент США Дональд Трамп отправил в понедельник в отставку Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя Минобороны страны. На следующей неделе 56-летний Эспер должен был отправиться с официальным визитом в Европу, чтобы обсудить вывод американских войск. Трамп подвергал критике запрет министра обороны вывешивать на военных объектах флаги и знамена Конфедерации. Хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что не одобряет эту меру, считая ее нарушением свободы слова и переписыванием истории.