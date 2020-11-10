Госдеп США уведомил Конгресс о намерении разрешить продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) до 50 истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня я дал указание Госдепартаменту официально уведомить Конгресс о нашем намерении дать разрешение на предлагаемую покупку ОАЭ нескольких передовых систем вооружений стоимостью $23,37 млрд, в том числе до 50 самолетов F-35 стоимостью $10,4 млрд, до 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B стоимостью $2,97 млрд и комплекта боеприпасов воздух - воздух и воздух - поверхность стоимостью $10 млрд", - говорится в документе.

"Это признание наших углубляющихся отношений и потребности ОАЭ в передовых оборонных вооружениях, чтобы сдерживать и защищаться от повысившихся угроз со стороны Ирана", - утверждает Помпео. По его мнению, продажа этих вооружений "полностью соответствует длительной приверженности США обеспечению качественного военного преимущества со стороны Израиля".

Вашингтон после войны Судного дня в октябре 1967 года обязался обеспечивать Израилю сохранение военно-технического превосходства в регионе. 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. США и Израиль приветствовали этот документ как исторический прорыв в ближневосточной дипломатии.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в прошлом году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.