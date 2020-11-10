Правительство США не комментирует данные об отказе от взаимодействия с командой Байдена

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральное правительство США не комментирует сведения о том, что Белый дом запретил всем ведомствам исполнительной ветви власти пока взаимодействовать с командой демократа Джозефа Байдена, считающегося победителем американских президентских выборов.

Как сообщила газета The Washington Post, руководителям различных ведомств американской администрации приказано на данном этапе отказываться от сотрудничества с командой Байдена, касающегося передачи власти. "Нам было сказано: игнорируйте прессу (то есть практически единодушные выводы о победе Байдена - прим. ТАСС) и ждите, пока это не станет официальным из уст правительства", - заявил представитель администрации высокого ранга. Политические назначенцы в руководстве министерств и ведомств правительства США отдали своим подчиненным, в том числе кадровым чиновникам, распоряжение не отвечать на попытки наладить контакт со стороны окружения Байдена, говорится в публикации. В ней отмечается, что, по сути, все упирается на данном этапе в решение федерального Управления по оказанию услуг общего профиля. Это независимое ведомство является фактически административно-хозяйственным отделом правительства США, в его ведении находится прежде всего государственная недвижимая собственность и автомобильный парк.

В управлении во вторник оставили без ответа просьбу корреспондента ТАСС уточнить, соответствует ли действительности содержание материала The Washington Post, и предоставить какие-либо дополнительные комментарии на этот счет.

В соответствии с американским законодательством, именно руководитель этого ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. Однако глава управления Эмили Мерфи отказывается в настоящее время подписать необходимые документы, указывая на то, что действующий президент США республиканец Дональд Трамп своего поражения не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

По данным The Washington Post, команда Байдена не может из-за этого получить причитающиеся ей финансовые средства из заложенных в федеральном бюджете почти $10 млн на обеспечение возможного процесса передачи власти после выборов. Кроме того, Госдепартамент якобы отказывается принимать участие в организации телефонных бесед Байдена с иностранными лидерами, и помощники демократа не имеют доступа к тем режимным объектам, на которых им предстоит знакомиться с секретной информацией. В связи с этим в окружении Байдена в понедельник заявили журналистам о возможности обращения к судам для разрешения сложившейся ситуации. Тем не менее окружению Байдена уже предоставили защищенные мобильные телефоны и компьютеры, а также офисы в здании Министерства торговли США в центре Вашингтона.