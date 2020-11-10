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США вводят визовые ограничения против лиц, незаконно занимающихся торговлей древесиной

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун не стал приводить конкретный список лиц, против которых были введены визовые ограничения

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят визовые ограничения против лиц, незаконно занимающихся торговлей древесиной и дикими животными. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейла Брауна.

"Сегодня [во вторник] Соединенные Штаты объявляют о введении первых в своем роде визовых ограничениях в отношении лиц, незаконно занимающихся торговлей древесиной и дикими животными. Незаконная торговля дикими животными и древесиной - это серьезная международная организованная преступная деятельность, которая угрожает национальной безопасности, подрывает экономическое процветание, порождает коррупцию и распространяет болезни", - отметил дипломат.

"Этот новый механизм поможет пресечь передвижения и бизнес международных преступных организаций, усложнив им возможность контрабанды диких животных и древесины", - добавил Браун. Он не стал приводить конкретный список лиц, против которых были введены визовые ограничения, пояснив лишь, что санкции коснуться и членов их семей. Находясь под рестрикциями американского внешнеполитического ведомства, они не будут иметь права посещать Соединенные Штаты.

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