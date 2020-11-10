И.о. главы Национального контртеррористического центра США назначен Стив Ванеч

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф назначил исполняющим обязанности главы Национального контртеррористического центра США Стива Ванеча вместо занявшего пост и.о. шефа Пентагона Кристофера Миллера. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

"Вчера президент Дональд Трамп назначил Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны. <...> Стив займет пост исполняющего обязанности директора Национального контртеррористического центра, это решение вступает в силу незамедлительно", - заявил Рэтклифф.

Отмечается, что у Ванеча 15-летний опыт работы в сфере борьбы с терроризмом, и ранее он занимал различные посты в Национальном контртеррористическом центре.

Действующий президент США Дональд Трамп отправил в понедельник в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности шефа Пентагона. На следующей неделе 56-летний Эспер должен был отправиться с визитом в Европу, чтобы обсудить вывод американских войск.