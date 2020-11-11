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Бразилия и США подпишут документ о сотрудничестве в области охраны лесов

Стороны создадут двусторонний механизм рамочного диалога для обмена мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества и определения конкретных задач

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Бразилия и США намерены укрепить сотрудничество в области лесопользования, предотвращения пожаров и защиты природоохранных территорий. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента США.

Как отмечается, соответствующую декларацию о намерениях планируют подписать в ноябре глава бразильского министерства природных ресурсов Рикардо Салес и начальник Лесной службы при Минсельхозе США Вики Кристиансен. "Правительства двух стран признают, что перед ними стоят важные задачи в области природоохранной политики и устойчивого использования природных ресурсов", - говорится в документе.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства США утончяет, что в этих целях Бразилиа и Вашингтон создадут двусторонний механизм рамочного диалога по природоохранным вопросам для обмена мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества и определения конкретных задач. В частности, среди таковых изначально определены сотрудничество в области защиты и восстановления экваториальных дождевых лесов Амазонии, поддержка коренного населения этого региона и борьба с пожарами. Кроме того, в документе говорится о намерении продвигать партнерство в области устойчивого развития биологических ресурсов и стимулирования биоэкономики, отмечается важность работы по сохранению водных ресурсов, борьбы с браконьерством, переработки отходов, внедрения безопасных технологий золотодобычи.

"Американо-бразильский механизм рамочного диалога по природоохранным вопросам дополняет текущее двустороннее взаимодействие, в том числе по линии совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, и диалог по стратегическому партнерству", - говорится в заявлении.

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