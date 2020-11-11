Власти КНР заявили, что результаты выборов в США не могут повлиять на отношения с Тайбэем

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Результаты президентских выборов в США не могут влиять на развитие отношений между Пекином и Тайбэем. Как заявила в среду на пресс-конференции официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, которое не приемлет никакого внешнего вмешательства.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, которое не приемлет никакого вмешательства извне", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли результаты президентских выборов в США повлиять на отношения Пекина и Тайбэя.

По словам Чжу Фэнлянь, "развитие и прогресс материка являются ключевым фактором, определяющим развитие [отношений] между двумя берегами Тайваньского пролива, и ключом к национальному возрождению". "В настоящее время усилия материка в построении общества средней зажиточности достигли значительных успехов, обеспечили большой шаг на пути к возрождению китайской нации, заложив прочный фундамент и обеспечив мощную поддержку процессу воссоединения родины", - указала она.

"Мы надеемся, что большинство наших соотечественников на Тайване будет вместе с нами работать над воссоединением родины и национальным возрождением", - резюмировала официальный представитель ведомства.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты в материковом Китае.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поздравила Байдена с победой на выборах президента США.