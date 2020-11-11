Конституционный суд Украины открыл дело о нарушении Зеленским правил карантина

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд Украины рассмотрит законность привлечения президента страны Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение правил карантина, установленного на время пандемии коронавируса.

"Постановлением третьей коллегии судей первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года <...> открыто конституционное производство по этому делу", - сообщили в инстанции на запрос "Радио Свобода".

Президент Украины, глава его офиса Андрей Ермак и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 10 июня во время поездки в Хмельницкую область посетили кафе, когда действовал карантинный запрет на посещение заведений общественного питания. На владельца кафе и посетителей уже составлены административные протоколы за нарушение карантинных ограничений. Всем, кроме Зеленского, пришлось заплатить штраф в 17 тыс. гривен (более $600).

Дело о нарушении Зеленским карантинных ограничений изначально поступило в Хмельницкий городской суд. Но в связи с тем, что глава государства пользуется правом неприкосновенности, дело перенаправили в Верховный суд. Он в свою очередь обратился в Конституционный суд для официального разъяснения нормы о возможности привлечения президента к административной ответственности за нарушение карантина.