В Дамаске открылась конференция по беженцам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске. В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.

Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, возглавляет на конференции спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

К участникам форума обратится по видеосвязи президент Сирии Башар Асад, также будут зачитаны приветствия министров иностранных дел России, Ливана и Ирана.

Модератором форума выступает заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Соусан. В среду состоятся четыре пленарных заседания, посвященные различным аспектам проблемы беженцев и три круглых стола. В четверг участники конференции посетят центр приема внутренне перемещенных лиц в Хирджиле в окрестностях Дамаска и несколько медицинских учреждений, которые их обслуживают, а вечером будет принята итоговая декларация.

В понедельник президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудили в ходе видеоконференции задачи, стоящие перед форумом в Дамаске. Лидеры двух государств рассчитывают, что конференция станет результативной и позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев.

По данными Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 5 января 2020 года, в 45 государствах находятся около 6 569 000 официально зарегистрированных сирийских беженцев, среди которых более 3 млн 350 тыс. детей. Наибольшее число беженцев приняли Турция (3 576 369 человек), Ливан (916 113), Иордания (654 692), Германия (534 011), Ирак (245 810), Египет (129 159), Нидерланды (74 998).