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Президент Армении и католикос всех армян призвали поддерживать стабильность в стране

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин II в ходе встречи в среду призвали граждан поддерживать стабильность в стране. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Президент Саркисян и католикос Гарегин II обменялись мнениями о сложившейся ситуации в стране и путях ее преодоления. В ходе встречи было затронуто недавнее трехстороннее заявление по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Было отмечено, что это вызвало серьезную озабоченность у нашего народа. В этом контексте президент и католикос призвали поддержать стабильность в стране", - отмечается в сообщении.

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