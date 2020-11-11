Президент Армении и католикос всех армян призвали поддерживать стабильность в стране

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин II в ходе встречи в среду призвали граждан поддерживать стабильность в стране. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Президент Саркисян и католикос Гарегин II обменялись мнениями о сложившейся ситуации в стране и путях ее преодоления. В ходе встречи было затронуто недавнее трехстороннее заявление по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Было отмечено, что это вызвало серьезную озабоченность у нашего народа. В этом контексте президент и католикос призвали поддержать стабильность в стране", - отмечается в сообщении.