В Молдавии обнародовали данные о финансировании избирательной кампании Санду из-за рубежа

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя представил данные о финансировании из западных фондов избирательной кампании баллотирующейся на пост президента страны лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. На пресс-конференции в среду он опубликовал документы, согласно которым Санду и ее ближайшие соратники "не имеют никаких доходов, кроме зарплат в качестве консультантов в различных НПО".

"Санду скрывает, что она и ее депутаты работают в НПО, которые финансируют западные фонды. Эти НПО являются прокладками, а их финансирование направлялось не на проекты, о которых они говорят, а в электоральные фонды Майи Санду. <…> Здесь мы видим прямое участие в избирательном процессе и опосредованное финансирование одного кандидата", - сказал Цырдя. Он напомнил, что в Молдавии запрещено финансирование избирательных кампаний из-за рубежа.

По его словам, кампания Санду в большей степени финансируется Фондом Конрада Аденауэра, а также Фондом Сороса.

"Цветные" революции

Политолог, имеющий докторскую степень, отмечает, что без экспертизы и согласия ряда НПО в Молдавии не может быть принят ни один закон. "Они создали сеть из НПО, которые управляются из единого центра, проводят политические акции. <…> 7 апреля (протесты оппозиции 2009 года, переросшие в беспорядки - прим. ТАСС) мы видим их подписи против Воронина (бывшего президента Молдавии Владимира Воронина - прим. ТАСС) <…> потом мы видим их подписи в поддержку майдана на Украине, потом видим закон о борьбе с российской пропагандой, они опять все подписываются", - обратил внимание Цырдя.

Он сообщил, что обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой дать оценку действиям неправительственных организаций в период кампании по выборам президента страны. "Мы хотели бы реакции от прокуроров, но они боятся", - отметил депутат.

Цырдя представляет крупнейшую в стране Партию социалистов Республики Молдова, которая поддерживает баллотирующегося на второй срок президента Игоря Додона. По данным ЦИК Молдавии, Додон и Санду вышли во второй тур выборов президента, который пройдет 15 ноября.