Азербайджан размещает отделы полиции на перешедших под его контроль территориях в Карабахе

БАКУ, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Азербайджана объявило о начале перевода отделов полиции на территории в Нагорном Карабахе, перешедшие под контроль Баку. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД страны.

"Первым таким подразделением стало районное управление полиции Ходжавендского района. Оно размещено в поселке Гадрут", - говорится в сообщении. В МВД пояснили, что размещенные на новых территориях силы полиции будут исполнять функции временных комендатур.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.