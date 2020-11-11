Президент Молдавии подтвердил распад правящей коалиции социалистов и демократов

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил распад правящей коалиции, которую сформировали весной крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократическая партия Молдовы (ДПМ) для поддержки правительства Иона Кику. Он выступил в четверг в эфире телеканала "Рен-ТВ Молдова", комментируя произошедшую отставку пяти министров, которых демократы делегировали в кабинет.

"Это (распад правящей коалиции - прим. ТАСС) была инициатива демократов, и я считаю, что это ошибка с их стороны. Как партнеры мы делали все возможное с нашей стороны, чтобы двигаться дальше, но они приняли такое решение. Время покажет, кто был прав", - сказал Додон.

Он заверил, что поддерживающие его социалисты смогут и дальше обеспечить парламентское большинство, чтобы правительство могло нормально функционировать в ситуации второй волны пандемии и экономического кризиса, а также подготовки к зиме. "Есть несколько вариантов, как можно обеспечить его (парламентское большинство - прим. ТАСС), - может, это будет какая-то широкая коалиция", - пояснил глава Молдавии.

В понедельник лидер ДПМ Павел Филип подтвердил распад коалиции с социалистами, после чего правительство покинуло пять министров, делегированных его партией. При этом он отметил, что ДПМ сохранит нейтралитет на выборах президента. Вместо подавших в отставку демократов Додон утвердил по предложению Кику министром иностранных дел и европейской интеграции своего советника Аурела Чокой, Минобороны вновь возглавил Виктор Гайчук, вице-премьером, ответственным за приднестровское урегулирование, стала Ольга Чеботарь. На пост министра экономики и инфраструктуры вернулся Анатолий Усатый, а министром просвещения, культуры и исследований была назначена Лилия Погошла.

Демократы помогли социалистам сформировать правительство Кику после того, как в конце прошлого года в отставку был отправлен кабинет Майи Санду. Однако после этого ДПМ покинуло 17 из 29 депутатов. Додон и Филип возложили ответственность за это на бежавшего из страны олигарха Владимира Плахотнюка, который, по словам президента страны, пытается дестабилизировать ситуацию и избежать ответственности по возбужденным против него уголовным делам.