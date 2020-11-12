WSJ: консерваторы в США после выборов отказываются от Facebook и Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Консервативно настроенные пользователи, недовольные информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, переходят в другие соцсети. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, назвав происходящее "массовой миграцией".

Только за неделю, прошедшую после состоявшихся в США выборов, отметила газета, число пользователей соцсети Parler выросло с 4,5 млн до 8 млн, а у платформы Rumble число просмотров за месяц выросло на 60,5 млн - до более 75 млн.

Профессор Университета Южной Каролины Шэннон Макгрегор выразила в интервью газете сомнения в том, что пользователи, разделяющие идеи консервативных республиканцев, навсегда откажутся от Facebook и Twitter. "Если им будет не с кем спорить, если не будет материалов СМИ, на которые можно реагировать, то сколь долго такое положение дел будет сохраняться?" - заявила она.

В Facebook и Twitter не выступили с комментариями, отметила The Wall Street Journal, но ранее они "опровергали утверждения консерваторов по поводу того, что их материалы подвергаются цензуре".

Facebook с 27 октября ввела запрет на размещение рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения избирателей. В среду этот запрет продлен еще на месяц.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим главой государства Дональдом Трампом в борьбе за пост президента США. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.