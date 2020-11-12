ООН одобрила проект МАГАТЭ по использованию атома для предотвращения новых эпидемий

ООН, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложение Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию сети лабораторий для раннего выявления зоонозных инфекций.

"Я предложил новый проект МАГАТЭ по борьбе с зоонозными инфекциями - ZODIAC, чтобы помочь миру подготовиться к пандемиям, с которыми мы наверняка еще столкнемся в будущем", - отметил в среду в своем докладе Генассамблее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Он пояснил, что в рамках проекта "будет создана глобальная сеть национальных диагностических лабораторий, способных с помощью ядерных технологий выявлять, отслеживать и контролировать возникающие природно-очаговые, или зоонозные, инфекции".

"Так, государства - члены МАГАТЭ смогут получить необходимое оборудование и технологии, воспользоваться рекомендациями экспертов, а местные специалисты пройти обучение", - уточнил Гросси.

193 страны - члена ООН консенсусом без голосования приняли резолюцию, поддерживающую предложения доклада МАГАТЭ.