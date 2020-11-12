Додон инициирует массовую демонстрацию в Кишиневе перед выборами

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон анонсировал массовую демонстрацию перед вторым туром выборов главы республики. Об этом он сообщил в четверг в Facebook.

"На пятницу мы планируем грандиозный марш в центре Кишинева. Будет несколько тысяч человек - на дистанции, конечно", - сообщил он.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, в ходе первого тура выборов, который прошел 1 ноября, ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя понадобится второй тур, который запланирован на 15 ноября. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая в первом туре 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.