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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Додон инициирует массовую демонстрацию в Кишиневе перед выборами

Второй тур выборов запланирован на 15 ноября

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон анонсировал массовую демонстрацию перед вторым туром выборов главы республики. Об этом он сообщил в четверг в Facebook.

"На пятницу мы планируем грандиозный марш в центре Кишинева. Будет несколько тысяч человек - на дистанции, конечно", - сообщил он.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, в ходе первого тура выборов, который прошел 1 ноября, ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя понадобится второй тур, который запланирован на 15 ноября. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая в первом туре 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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