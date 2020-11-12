Глава Минрегионов Латвии заявил об отставке из-за скандала с пропуском на парковку

РИГА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце в четверг заявил об отставке. Такое решение политик принял после скандала с пропуском на автостоянку около Рижской думы, которую он просил сделать бесплатной для личных нужд у своего бывшего однопартийца Мариса Мичеревскиса.

"Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил, перед латвийским обществом и моими коллегами по партии, перед семьей и друзьями", - говорится в заявлении Пуце. "Я действительно извиняюсь за свои действия и сожалению от всего сердца. Я ошибся в вопросе автостоянки Рижского самоуправления, я действительно сделал очень неудачный выбор, я обманывал своих коллег и латвийское общество", - указал он и отметил, что готов взять на себя ответственность за содеянное.

"Сложившаяся ситуация не позволяет мне полноценно занимать должность министра охраны окружающей среды и регионального развития. И сегодня я попросил премьер-министра меня от этой должности освободить", - заявил Пуце. "Я не хочу в и без того сложной политической среде уменьшить доверие общества, потому что только и единственно при поддержке и понимании общества государство способно развиваться и преодолевать трудности. Сейчас, борясь с пандемией и ее последствиями, доверие общества очень важно для правительства", - добавил политик.

Ранее депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, покинувший на прошлой неделе ряды возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", заявил, что глава Минрегионов просил у него сделать пропуск на автостоянку около Рижской думы, чтобы бесплатно там оставлять свою машину. В качестве доказательства Мичеревскис обнародовал переписку с министром на эту тему. Сам Пуце не стал отрицать факт переписки, но отметил, что эта просьба была шуткой.

После этого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии сообщило, что проверит информацию о том, что Пуце мог незаконно пользоваться пропуском на парковку около Рижской думы. Премьер-министр Кришьянис Кариньш со своей стороны заявил, что ждет от антикоррупционного ведомства заключения, чтобы предпринимать дальнейшие шаги.