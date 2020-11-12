В ОБСЕ сообщили, что при обстрелах в Донбассе с 2017 года погиб 161 мирный житель

ВЕНА, 12 ноября. /ТАСС/. Жертвами боевых действий в Донбассе с 2017 года по 2020 год стал 161 мирный житель, ранения получили 785 человек. Об этом сообщил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимир Жеглов со ссылкой на доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) о жертвах конфликта среди гражданского населения на востоке Украины.

По его словам, обзорный доклад СММ ОБСЕ охватил сведения за 2017-2020 годы. "В частности, за период с начала 2017 года по сентябрь текущего года в Донбассе по обе стороны от линии соприкосновения в результате обстрелов и увечий, связанных с минно-взрывными травмами, погиб 161 мирный житель, покалечены жизни 785 раненых, судьба еще 41 человека выясняется. Пострадали 100 детей", - отметил Жеглов на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он уточнил, что подавляющее большинство инцидентов произошло на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Наиболее вопиющей является статистика по последствиям артиллерийских и минометных обстрелов - там зафиксировано в три раза больше пострадавших, чем по другую сторону линии соприкосновения, добавил Жеглов.

"Приведенные в динамике за несколько лет данные лишь подтверждают, насколько циничными являются пропагандистские утверждения представителей Киева о неких "агрессивных" действиях военного характера, которым якобы подвергаются подконтрольные вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донбасса. Все обстоит как раз наоборот", - подчеркнул дипломат.