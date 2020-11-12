СМИ: Помпео станет первым госсекретарем, посетившим Голаны и Западный берег Иордана

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует во время своего официального турне посетить Голанские высоты, а также израильские поселения на Западному берегу реки Иордан. Об этом сообщил в четверг информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Поездка, вероятно, призвана подчеркнуть поддержку Израиля со стороны нынешней администрации США, считает портал. Шеф американской дипломатии, как ожидается, посетит также израильскую винодельню Псагот, владелец которой выпустил ограниченную серию вин, названную в честь Помпео.

С 1967 года предшественники Дональда Трампа на посту американского президента признавали Голаны и Западный берег Иордана оккупированными Израилем территориями. В 1978 году США объявили о том, что израильские поселения на Западном берегу Иордана "противоречат международному праву". Таким образом, отмечает портал, Помпео станет первым руководителем внешнеполитического ведомства, посетившим эти области.

В рамках своего официального турне госсекретарь посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году, в 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года. Трамп 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа СБ ООН.