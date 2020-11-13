США пока не определились, кто будет представлять страну на саммите АТЭС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не определились с тем, кто возглавит американскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 20 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщила в четверг заместитель помощника госсекретаря по делам Австралии, Новой Зеландии и островов Тихого океана Сандра Оудкирк, выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским неправительственным Центром стратегических и международных исследований.

"Я могу подтвердить, что на министерской встрече АТЭС Госдепартамент будет представлять первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Аппарат представителя США на торговых переговорах все еще формирует свою делегацию, но будет представлен. Мы все еще определяемся с главой нашей делегации на встрече лидеров [АТЭС], - отметила дипломат, отвечающая за взаимодействие с АТЭС. - Мы надеемся на успешные итоги всех встреч [АТЭС], которые пройдут в этом году".

Министерская встреча сообщества запланирована на 16 ноября.

Ранее в секретариате АТЭС сообщили, что в нынешнем году пройдет первая виртуальная встреча лидеров 21 экономики АТЭС.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств - учредителей (Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония), а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".